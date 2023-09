Napolitano: iniziative e pubblicazioni del Senato per ricordare il Presidente Emerito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'evento in Aula è dedicato anche un video di SenatoTv, trasmesso in queste ore dal canale satellitare di palazzo Madama. Lo stesso canale ripropone anche l'intervista di Napolitano a SenatoTv del 22 marzo 2018. La pagina web e i post sui social sono dedicati soprattutto all'attività come Senatore a vita, nominato dall'allora Capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi il 23 settembre 2005 (XIV Legislatura), e come Senatore di diritto e a vita. Discorsi in Aula, libri, interventi ai convegni, video e immagini testimoniano quasi vent'anni di intensa attività politica e culturale. La pagina web pubblica anche le immagini, in gran parte finora inedite, dell'incontro in Vaticano, il 28 aprile 2017, con il Papa Emerito Benedetto XVI. In quell'occasione, il senatore Napolitano consegnò a Papa Ratzinger la pubblicazione "Musica e speranza", edita dal Senato della Repubblica - riproposta in questa occasione nel sito di palazzo Madama e attraverso i social media - che raccoglie gli interventi pronunciati dal Presidente Napolitano e dal Pontefice Benedetto XVI in occasione dei concerti offerti dalla Presidenza della Repubblica dal 2008 al 2012, in occasione della ricorrenza dell'inizio del Pontificato. (Rin)