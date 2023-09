Libia: autorità dell’est annunciano conferenza su ricostruzione a Derna il 10 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Libia orientale invitano la comunità internazionale a partecipare a una conferenza sulla ricostruzione delle città e delle regioni colpite dal ciclone sub-tropicale Daniel che si terrà il prossimo 10 ottobre nella città di Derna. Una nota del cosiddetto Governo di stabilità nazionale (Gsn), l’esecutivo parallelo designato dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk, non riconosciuto dalle Nazioni Unite, afferma che la conferenza intende “presentare visioni moderne e rapide per la ricostruzione, comprese strade e dighe che proteggano da eventuali disastri naturali come quelli verificatisi negli ultimi giorni”. Per il capo del pronto soccorso dell'Autorità per le strade e i ponti, Hussein Sweidan, circa il 70 per cento delle infrastrutture (dighe, porti, ponti, strade, interi quartieri) nelle aree colpite dalle recenti inondazioni nella Libia orientale sono state danneggiate. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), quasi 4.000 persone sarebbero morte nelle inondazioni, la maggior parte delle quali sono decedute a Derna a causa del cedimento di due dighe a monte della città, mentre per la Mezzaluna rossa libica mancano all'appello più di 10.000 persone. (segue) (Res)