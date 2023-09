Libia: autorità dell’est annunciano conferenza su ricostruzione a Derna il 10 ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vale la pena ricordare che dal febbraio 2022 la Libia è divisa in due amministrazioni politico-militari: da una parte il Governo di unità nazionale con sede a Tripoli del premier Abdulhamid Dabaiba, riconosciuto dalle comunità internazionale e appoggiato soprattutto dalla Turchia; dall’altra il Governo di stabilità nazionale guidato dal premier designato Osama Hammad, di fatto un esecutivo parallelo con sede a Bengasi manovrato dal generale Khalifa Haftar, comandante in capo dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Enl). Dopo il disastro di Derna, le due autorità rivali hanno avviato un coordinamento – seppure al livello informale – per ricevere gli aiuti internazionali (con l'Italia in prima fila) che, sul terreno, vengono organizzati logisticamente dalle forze di Haftar. Il rischio che le autorità di Tripoli e di Bengasi possano sfruttare la situazione di emergenza per mantenere lo status quo, rimanendo al potere e procrastinando “sine die” le elezioni a cui stanno lavorando le Nazioni Unite, è molto alto. Allo stesso tempo, però, diversi osservatori ritengono che la palese incuria che ha provocato il crollo delle dighe di Derna possa alimentare la rabbia popolare e fare da “scintilla” per lo scoppio di una nuova rivoluzione nel Paese, 12 anni dopo la morte di Muammar Gheddafi. (Res)