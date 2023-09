Napolitano: Boschi (Iv), un gigante della storia e un maestro vero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il Presidente Napolitano "è stato un gigante della politica italiana. Un europeista convinto. Un galantuomo. Fino alla fine curioso e attento ai giovani che si affacciavano alla politica. Per me non è stato solo il Presidente davanti al quale ho giurato come Ministra, ma un maestro vero. Sono sempre uscita arricchita da ogni confronto con lui". Lo scrive sui social la deputata di Italia viva Maria Elena Boschi, che aggiunge: "Mi mancherà il suo sguardo sul mondo. Un abbraccio affettuoso alla sua famiglia".(Rin)