Migranti: inaugurata postazione medicalizzata 118 a Lampedusa

- "La nuova postazione medicalizzata del 118 inaugurata oggi a Lampedusa consentirà di gestire in maniera efficace gli interventi di emergenza-urgenza e di garantire la presa in carico e l'assistenza sanitaria della popolazione lampedusana e di quella migrante in arrivo sull'isola". E' quanto afferma il ministro della Salute, Orazio Schillaci, che parlando della nuova struttura ricorda che "la disponibilità di una postazione fissa del 118 che consentirà di rafforzare la rete dell'assistenza a Lampedusa è una risposta immediata e concreta alla popolazione locale". La postazione del 118 che attua l'articolo 6 bis del Decreto Cutro, inserito su iniziativa del ministro della Salute, Orazio Schillaci, è realizzata e finanziata dall'Inmp - Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, diretto da Cristiano Camponi, che ha firmato l'accordo di collaborazione con la Regione Siciliana e la Seus, Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria. "Su specifico mandato del ministero della Salute abbiamo messo a disposizione le risorse economiche e le competenze professionali necessarie per realizzare questo importante progetto – spiega Camponi – Il coinvolgimento dell'Inmp permetterà di ottimizzare i sistemi di accoglienza e la presa in carico dei soggetti vulnerabili sotto il profilo della povertà sanitaria, tali da generare percorsi di gestione virtuosi nelle diverse realtà territoriali. L'accordo prevede inoltre la valutazione, definizione e l'adozione di appositi protocolli operativi e sistemi per il soccorso, l'accoglienza e la presa in carico della popolazione migrante". La Regione, cui è affidato il coordinamento delle attività sul territorio, assicura la disponibilità del personale sanitario, e la Seus ha fornito l'ambulanza e l'equipaggio necessario per la copertura del servizio 24 ore su 24. (Com)