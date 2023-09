Napolitano: ambasciatore tedesco, “grande statista, la Germania non lo dimenticherà”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore di Germania a Roma, Hans-Dieter Lucas, ha espresso “dolore e vicinanza all’Italia per la scomparsa del presidente emerito Giorgio Napolitano”. In un messaggio sulla piattaforma social X (ex Twitter), il diplomatico tedesco ha definito l’ex capo dello Stato italiano “un grande statista che ha lavorato con tutte le sue forze per l'amicizia italo-tedesca e per l'Europa unita. Tutto questo rimarrà indimenticato anche in Germania”. (Res)