© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nell’esprimere profondo cordoglio per la morte di Giorgio Napolitano, la Cisal manifesta la propria affettuosa vicinanza e rivolge le più sentite condoglianze ai familiari del Presidente emerito della Repubblica, protagonista della scena politica ed istituzionale del nostro Paese”. Lo afferma in una nota il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro. (Com)