Napolitano: Crosetto, “figura di spicco della prima e della seconda Repubblica”

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha espresso a nome del dicastero e a titolo personale “le più sentite condoglianze alla famiglia di Giorgio Napolitano, presidente emerito e figura di spicco della prima e della seconda Repubblica”. In un messaggio sulla piattaforma social X (ex Twitter), Crosetto ha affermato di aver sempre ammirato in Napolitano “il rispetto con cui ha servito le Istituzioni”. (Res)