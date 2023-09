© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia "saluta il presidente emerito Giorgio Napolitano, grande statista e grande europeista, che ha saputo nel corso di tutta la sua vita politica e, in modo particolare, durante il doppio mandato al Quirinale i valori costituzionali con grande senso delle istituzioni". E' quanto afferma in una nota il segretario nazionale Udc, Lorenzo Cesa. (Com)