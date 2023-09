Napolitano: La Russa, straordinario testimone storia repubblicana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la scomparsa del Presidente emerito Giorgio Napolitano "l'Italia perde uno straordinario testimone della nostra storia repubblicana. Per lui politica, cultura e istituzioni erano vita, passione, ma anche razionalità e coerenza. Quando ero ministro della Difesa aveva stabilito con me, da capo supremo delle Forze Armate, un forte rapporto di collaborazione e io mai ho celato le mie simpatie personali nei suoi confronti, nonostante avessimo posizioni politiche ben distanti". Lo afferma il presidente del Senato Ignazio La Russa commentando la notizia della scomparsa del senatore a vita Giorgio Napolitano. "Al Presidente Napolitano - aggiunge - ho sempre riconosciuto la sua puntigliosa attenzione nei confronti delle nostre Forze armate, del loro onore, delle loro qualità, della loro necessità di essere considerate uno dei momenti fondamentali della comunità nazionale. Ricordo, inoltre, che la sua parola fu decisiva affinchè la celebrazione per i centocinquanta anni dell'Unità d'Italia avvenisse con l'importanza che meritava". (segue) (Com)