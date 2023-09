Napolitano: Decaro (Anci), esempio vita pubblica al servizio istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti sindaci d'Italia piangono la scomparsa di Giorgio Napolitano, un Presidente della Repubblica che rimarrà come una delle figure istituzionali e politiche più eminenti della storia repubblicana". Lo afferma Antonio Decaro, presidente nazionale dell'Anci, che in una nota ricorda la figura dello scomparso Presidente emerito. "In tutto l'arco della sua vita e della sua lunga attività politica – aggiunge Decaro - Napolitano ha sempre posto l'interesse del Paese davanti agli interessi di parte e per questo motivo, nei suoi nove anni come Suprema carica dello Stato ha potuto rappresentare al livello più alto e nella maniera più credibile l'immagine dell'Italia nel mondo e tutti i cittadini italiani si sono potuti riconoscere in una figura sempre capace di porsi al di sopra delle divisioni e delle contese politiche". Come Associazione nazionale dei Comuni "siamo stati testimoni della grande attenzione che il Presidente Napolitano ha rivolto alle comunità. Nel suo pensiero e nella sua opera al servizio delle istituzioni - prosegue Decaro - era fortissima la convinzione dell'importanza del ruolo degli amministratori locali come fronte avanzato del rapporto tra lo Stato e i cittadini e autentico cardine del buon funzionamento della democrazia italiana. Sia nel loro lavoro quotidiano che nei momenti drammatici delle emergenze, i sindaci hanno sempre saputo di poter contare sulla vicinanza, sul consiglio e sul sostegno del Capo dello Stato". "Per questo – conclude Decaro – in questi giorni nelle nostre città ricorderemo le figura di Giorgio Napolitano come grande italiano, oltre che esempio di una vita pubblica messa interamente al servizio del Paese".(Com)