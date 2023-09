Medio Oriente: Gaza, 24 feriti negli scontri al confine con Israele e nei bombardamenti a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 24 persone sono rimaste ferite negli scontri tra dimostranti palestinesi e militari israeliani a ridosso del confine tra Gaza e Israele e nei bombardamenti lanciati dalle Forze di difesa israeliane (Idf) sulla Striscia di Gaza, in risposta al lancio di palloncini incendiari contro lo Stato ebraico. Secondo il ministero della Sanità palestinese, 22 persone sono rimaste ferite nelle proteste, mentre per la stazione radio “Aqsa”, affiliata ad Hamas, l’organizzazione politico-militare al potere nell’enclave palestinese, altre due persone sono rimaste ferite nei bombardamenti israeliani. L’agenzia di stampa palestinese “Wafa” parla invece di un ferito in uno dei due bombardamenti compiuti dai droni a est della città di Gaza. L'esercito israeliano ha spiegato di aver preso di mira due postazioni militari di osservazione appartenenti ad Hamas, mentre un carro armato ha colpito un'altra postazione da cui erano stati sparati colpi contro i militari israeliani impegnati ad affrontare i manifestanti palestinesi. (segue) (Res)