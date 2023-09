Napolitano: bandiere a mezz'asta in tutte le sedi Rai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In segno di lutto tutte le sedi Rai d’Italia esporranno le bandiere a mezz’asta. E' quanto annuncia la società in una nota. La notizia della scomparsa del Presidente Giorgio Napolitano è giunta mentre stava partendo il Tg1 che è andato in onda fino alle 20.34 dedicando l’intero spazio alla scomparsa del Presidente emerito. I “Cinque minuti” di Bruno Vespa in diretta sono stati tutti dedicati al ricordo del Presidente. Nel frattempo alle 20.30 è partito intanto il Tg2 che si è protratto fino alle 22. Su Rai 3 dopo “Il cavallo e la torre”, il Tg3 propone uno speciale in onda dalle 22. Anche il Tg1 andrà in onda con un’edizione speciale alle 00.05. (Rin)