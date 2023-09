Tunisia: Stefania Craxi a Washington, posizione Usa sul prestito Fmi è ancora molto dura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- La posizione degli Stati Uniti in merito alla Tunisia è ancora “molto dura”, e per il momento “non se ne esce”. Lo ha detto Stefania Craxi, presidente della commissione Esteri del Senato, durante un incontro con i giornalisti a Washington, al termine della sua visita negli Usa. Rispondendo ad una domanda sulle riforme che sono state chieste a Tunisi per consentire lo sblocco del prestito del Fondo monetario internazionale (Fmi), la senatrice ha affermato che la situazione nel Paese nordafricano è “complicata”. La Tunisia, ha spiegato, è una nazione “in grande difficoltà”, e “per ottenere qualcosa, anche sul piano dei diritti umani, è necessario continuare sulla strada del dialogo che rappresenta al momento l’unica via”. Temi come questi, ha aggiunto, che hanno un impatto diretto sulla più ampia situazione relativa all’incremento dei flussi migratori verso l’Italia, andrebbero affrontati “in maniera meno ideologica”. Con riferimento alla crisi dei migranti, su cui “siamo in ritardo di 40 anni”, la senatrice ha affermato che nell’immediato sarà cruciale mettere in piedi una strategia per la lotta ai trafficanti di esseri umani. Il tutto da accompagnare ad un lavoro che consenta di raggiungere accordi con i Paesi di provenienza. Questi, ha detto, sono i primi fronti di cui lavorare e l’Italia “farà la sua parte: tuttavia, senza uno sforzo corale di tutti i Paesi avanzati e delle organizzazioni internazionali, quello delle migrazioni sarà un fenomeno inarrestabile che rischia di travolgerci”. (segue) (Was)