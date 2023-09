Napolitano: Brugnaro, guida salda a tutela dei valori costituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, tramite un messaggio su X (Ex Twitter), si è unito al cordoglio per la scomparsa di Giorgio Napolitano. "Addio a Giorgio Napolitano, un uomo che ha fatto la storia politica e istituzionale del Paese con profondo senso dello Stato, equilibrio e umanità. È stata una guida salda, a tutela dei valori costituzionali, in tanti anni di impegno al servizio dell'Italia. Buon viaggio", scrive il sindaco. (Rev)