Napolitano: Schlein, perdiamo protagonista della storia del Paese

- "Addio al Presidente Giorgio Napolitano. Perdiamo un protagonista della storia del nostro Paese, che dal Colle l'ha guidato a lungo in momenti difficili". E' quanto afferma la segretaria del Partito democratico, che sulla scomparsa del Presidente Napolitano aggiunge: "La sua visione e la sua fervida convinzione europeista hanno contribuito a segnare la vocazione all'apertura e alla cooperazione dell'Italia, indicando una via di integrazione che va ancora proseguita. Tutta la comunità democratica si stringe affettuosamente alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento di doloroso cordoglio". (Rin)