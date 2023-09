Napolitano: si è spento a 98 anni l’ex Presidente della Repubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Undicesimo Presidente della Repubblica italiana dal 15 maggio 2006, Giorgio Napolitano, è stato il primo nella storia del Paese a essere eletto per un secondo mandato. Ha infatti ricoperto la carica di Capo dello Stato fino al 14 gennaio 2015. Da diverso tempo l'ex presidente presentava un quadro clinico complesso, nelle ultime ore il peggioramento che ha portato alla morte. Nato a Napoli il 29 giugno del 1925 da Giovanni, avvocato e poeta e Carolina Bobbio una napoletana di origini piemontesi, Napolitano ha studiato per i primi due anni al Liceo Classico Umberto I di Napoli, nel corso della guerra ha interrotto la seconda liceo per diplomarsi al Tito Livio. Nel 1942 si è iscritto alla facoltà di giurisprudenza dell'Università Federico II di Napoli. E' stato presidente della Camera nella XI Legislatura, ministro dell'interno nel governo Prodi I, nonché deputato pressoché ininterrottamente dal 1953 al 1996, poi europarlamentare dal 1989 al 1992 e ancora dal 1999 al 2004. E' stato senatore a vita dal 2005 in seguito alla nomina da parte di Carlo Azeglio Ciampi. Nella vita di Napolitano anche un altro primato: è stato, infatti, il primo presidente della Repubblica ad aver militato nelle fila del Partito comunista italiano. Nel corso degli anni al Quirinale ha conferito mandato di governo a cinque presidenti, ha nominato cinque senatori a vita e altrettanti giudici della Corte costituzionale. Nel corso della vita politica ha ottenuto nove onorificenze dalla Repubblica italiana, 35 all'estero e nove lauree ad honorem. (Rin)