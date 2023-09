Napolitano: Pagano (Fi), addio a protagonista storia politica italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Giorgio Napolitano se ne va un protagonista indiscusso della storia politica del nostro Paese. Lo scrive, in una nota, il presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera Nazario Pagano. "Nella sostanziale diversità di vedute, e nella dialettica inevitabile che ha contraddistinto le nostre storie politiche, non posso non ricordare il suo ruolo di primo piano come Presidente della Commissione per gli Affari Costituzionali del Parlamento europeo dal 1999 al 2004. Alla sua famiglia e ai suoi cari il mio personale cordoglio", ha scritto. (Res)