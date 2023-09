© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rendo onore ad un grande avversario, con cui però ho anche condiviso amicizia e stima. Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa del presidente emerito Giorgio Napolitano e la mia vicinanza alla sua famiglia in questo momento di dolore". Lo afferma in una nota il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli. (Com)