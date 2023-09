© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- La Lega "esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giorgio Napolitano. Le distanze politiche non scalfiscono la considerazione per un uomo protagonista delle Istituzioni del nostro Paese. Ai suoi familiari va tutta la nostra vicinanza". Così i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. (Res)