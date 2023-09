Napolitano: Landini, perdiamo figura fondamentale storia nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la scomparsa del Presidente Giorgio Napolitano perdiamo una figura fondamentale della storia del nostro Paese. A nome di tutta la Confederazione mi unisco al dolore dei suoi cari". Lo scrive, in una nota, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Per il leader del sindacato di corso d'Italia, "l'attenzione al mondo del lavoro, l'idea di un'Europa che guarda alla dimensione sociale rendono Giorgio Napolitano una figura rilevante per la cultura democratica". "Il senso di responsabilità nei confronti dello Stato che ha sempre difeso, anche negli ultimi anni del suo mandato, ne fanno un punto di riferimento per ogni cittadino che si richiama ai valori repubblicani e all'unità d'Italia, uno di quei padri di cui possiamo sempre andare fieri", conclude Landini. (Com)