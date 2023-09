Napolitano: Gualtieri, perdiamo statista straordinario della democrazia italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Grande dolore "per la scomparsa del Presidente Emerito Napolitano. Perdiamo uno straordinario protagonista della democrazia italiana, che ha dedicato la vita al servizio delle istituzioni, dell’Europa, della Costituzione. Ciao Giorgio, grazie per il tuo insegnamento ed esempio". Lo scrive sui social il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. (Com)