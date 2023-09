Napolitano: Ronzulli (FI), scompare testimone storia politica italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente Napolitano ha attraversato la storia politica del nostro Paese, dal dopoguerra ad oggi. Con la sua morte scompare un testimone delle vicende che hanno caratterizzato la prima e, soprattutto, la seconda Repubblica". Lo afferma la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, che in una nota aggiunge: "Non sempre abbiamo condiviso le sue scelte e le sue decisioni politiche, ma vogliamo omaggiare con rispetto colui che è stato uno dei massimi rappresentanti delle nostre istituzioni. A nome mio e del gruppo dei senatori di Forza Italia, desidero porgere le condoglianze alla sua famiglia", conclude. (Com)