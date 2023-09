© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Giorgio Napolitano se ne va uno statista italiano e europeo. A dirlo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in un messaggio su X (ex Twitter). "Un uomo di sinistra al servizio delle istituzioni della Repubblica. È stato un privilegio conoscere da vicino la sua passione politica e il suo rigore intellettuale. Riposa in pace, Presidente, ci mancherai", ha aggiunto Gentiloni. (Beb)