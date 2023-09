© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo il nostro cordoglio per la scomparsa del presidente Giorgio Napolitano. Se ne va una figura che ha attraversato per 70 anni la storia del nostro Paese, come protagonista della vita politica e istituzionale. La nostra vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari". Lo dichiara in una nota il Gruppo M5s alla Regione Lazio (Com)