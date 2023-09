© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un saluto a Giorgio Napolitano, "da Presidente delle Repubblica ha garantito la laicità dello stato bloccando la legge che voleva impedire lo spegnimento dei macchinari per Luana Englaro ed è stato il primo a celebrare il 17 Maggio Giornata Mondiale Contro l'Omofobia". Così in una nota Fabrizio Marrazzo portavoce di Partito Gay per i diritti Lgbt+. (Com)