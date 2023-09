Niger: Blinken riunisce delegati Cedeao e della Mauritania sulla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Segretario di Stato Usa Antony Blinken ha incontrato i rappresentanti degli Stati membri della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao), della Mauritania e della Commissione Cedeao per discutere della crisi politica in Niger. Lo ha riferito in una nota il portavoce del dipartimento di Stato, Matthew Miller, spiegando che Blinken ha ringraziato la Cedeao per aver guidato gli sforzi volti a realizzare una soluzione che preservi l'ordine costituzionale in Niger. I partner - si legge nella nota - si sono dimostrati uniti nella posizione secondo cui il Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (la giunta al potere) in Niger deve rilasciare il presidente Mohamed Bazoum, la sua famiglia e tutte le persone detenute illegalmente. Il Segretario ha illustrato le misure adottate dagli Stati Uniti per sostenere la pressione della Cedeao sul Cnsp per ripristinare la democrazia, inclusa la limitazione di oltre 600 milioni di dollari in assistenza alla sicurezza e allo sviluppo e la sospensione dei patti della partnership economica Millennium Challenge Corporation (Mcc). Blinken ha inoltre espresso apprezzamento per quella che ha giudicato come una forte difesa della democrazia nell'Africa occidentale da parte della Cedeao. (Was)