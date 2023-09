© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti a Roma e nel LazioROMA- Il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri inaugura via Tiburtina a seguito della conclusione dei lavori di allargamento della consolare romana, anche in vista della Ryder Cup 2023. All'evento partecipano l'Assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, il Soprintendente Speciale di Roma Daniela Porro, il Presidente del Municipio IV Massimiliano Umberti e il Direttore Generale Progetto Ryder Cup 2023 Gian Paolo Montali. Via Tiburtina, presso l'area antistante al Dubai Caffè, angolo via di Scorticabove (Ore 11:45) (segue) (Rer)