Napolitano: Borrell, rimarrà il suo insegnamento, un faro per tutti i riformisti

- Giorgio Napolitano ha segnato profondamente la storia d'Italia nel dopoguerra. A scriverlo su X (ex Twitter), l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. "Ha messo la sua passione politica al servizio delle istituzioni italiane ed europee con rigore e coraggio. Ci mancherà il suo stimolo, ma ci resta il suo insegnamento, un faro per tutti i riformisti", ha aggiunto Borrell nel suo messaggio. (Beb)