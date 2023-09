Napolitano: Acli, lo ricordiamo con una preghiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Acli si uniscono al cordoglio nazionale per la scomparsa del senatore Giorgio Napolitano, Presidente emerito della Repubblica. "Nei lunghi anni della sua militanza politica - si legge in una nota - egli ha rappresentato l'anima più genuinamente riformista ed europea della sinistra italiana, attenta all'evoluzione del quadro politico internazionale, radicata nella difesa delle istituzioni democratiche e aperta al confronto con il mondo cattolico". Chiamato ad importanti incarichi istituzionali ed infine alla suprema magistratura della Repubblica, "seppe interpretare tale alto ruolo con profondo senso di responsabilità verso le istituzioni ed i cittadini in una difficile fase di crisi economica e sociale che si rifletteva anche sulla dialettica politica. In quegli anni difficili il Presidente Napolitano fu un sicuro punto di riferimento per tutti i cittadini italiani e un credibile interlocutore a livello europeo ed internazionale. Il suo impegno per l'integrazione europea e per lo sviluppo delle istituzioni democratiche rappresentative rimane il suo lascito più importante. Lo ricordiamo nella preghiera", conclude la nota. (Com)