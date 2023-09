Roma: Landini, serve ricostruire cultura della solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte dei diritti "dobbiamo ricostruire la cultura del lavoro e della solidarietà: senza solidarietà non esistiamo". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo alla Festa del Tesseramento della Cgil di Roma e del Lazio in corso a piazza Vittorio Emanuele II, a Roma. "La solidarietà vera è quella dove coloro che stanno meglio sono pronti a battersi per quelli che stanno peggio - ha detto -. Questo è quello per cui la Cgil esiste da più di cent'anni. In questi anni la frantumazione è aumentata, il mondo del lavoro è più difficile. Abbiamo bisogno di capire quello che sta succedendo e che oggi c'è bisogno di un cambiamento", ha concluso.(Rer)