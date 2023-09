Campania: Muscarà (Misto), interrogazione a Regione su tetti spesi diagnostica urgente degli oncologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova interrogazione sui tetti di spesa nella sanità è stata presentata dal consigliere regionale della Campania Maria Muscarà, del Gruppo Misto: “Dopo che il Consiglio, bravissimo a scrivere delibere pessimo a realizzarle, ha bocciato la mia mozione in cui chiedevo il superamento dei tetti di spesa per la diagnostica urgente degli oncologici ho dovuto presentare una nuova interrogazione”, ha dichiarato Muscarà. “I burocrati non ci servono, ma hanno avuto il coraggio di affermare che stanno provvedendo a risolvere il problema; il presidente De Luca attacca il governo in quanto 'affosserebbe' la sanità pubblica, ma il primo 'affossatore' della sanità pubblica regionale è stato proprio lui. Ho per questo richiesto quali siano i motivi per cui non viene rispettato fedelmente quanto stabilito dalla delibera n.470/2022, e se si intende agire in qualche modo affinché questo avvenga, considerato che moltissimi pazienti ci segnalano che tali provvedimenti difficilmente vengono rispettati”, ha spiegato Muscarà. “Non dimentichiamo – ha aggiunto - che tra i vari punti della n.470, viene ribadito che le prestazioni erogate nei Day Service Ambulatoriale Oncologici devono essere conformi a quanto previsto dai percorsi diagnostici terapeutici assistenziali oncologici regionali (Pdta), ovvero ai protocolli o linee guida in campo ematologico, al fine di garantire una reale presa in carico del paziente durante l'intero percorso”. Per Muscarà “la Giunta non ha fatto nulla dopo un anno e più, i pazienti sono abbandonati a loro stessi e difficilmente vedremo un miglioramento della sanità Regionale”.(Ren)