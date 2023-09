Migranti: Zingaretti (Pd), il governo come gli scafisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come gli scafisti. Il governo chiede 5 mila euro in garanzia ai migranti per evitare la permanenza nei Cpr. La destra dice di voler combattere gli scafisti in tutto il 'globo terracqueo', ma si comporta come loro chiedendo soldi ai disperati che fuggono dalla miseria". Lo scrive su Instagram il deputato del Partito democratico, Nicola Zingaretti. (Rin)