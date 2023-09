Migranti: Fratoianni (Avs), 5 mila euro per evitare Cpr è misura oscena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cinque mila euro per il richiedente asilo che voglia evitare il centro di trattenimento. Non ce la fanno, è più forte di loro: anche la richiesta di asilo diventa una questione di censo". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra. "Chi può permetterselo pagherà 5 mila euro per evitare di finire in un centro per il rimpatrio mentre analizzano la sua pratica per i poveri cristi che posseggono solo quello che hanno indosso invece si possono aprire le porte dei centri, dove spesso si dorme per terra e manca tutto. La misura, pubblicata oggi in Gazzetta ufficiale è oscena e incommentabile. Dicevano di voler dare la caccia agli scafisti in tutto il globo terracqueo e invece si comportano come loro, taglieggiando 5 mila euro con fideiussione bancaria", conclude.(Rin)