- L'incidenza dei casi di Covid in Piemonte continua a crescere ma con un andamento rallentato rispetto alla scorsa settimana. Negli ultimi sette giorni infatti è aumentata del 7,6 per cento. L'occupazione dei posti letto ordinari si è attestata al 2,7 per cento, quella dei posti letto in terapia intensiva allo 0,8 per cento, mentre la positività dei tamponi al 14,2 per cento.(Rpi)