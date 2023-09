Salario minimo: Appendino (M5s), governo continua a fingere lavoro povero non esista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La litania con cui spesso sentiamo il governo opporsi al salario minimo è che 'il lavoro c'è, sono i giovani a non aver voglia di fare'". Lo scrive su Facebook la deputata del M5s, Chiara Appendino. "Continuano a fingere di non sapere che in Italia gli stipendi sono tra i più bassi d'Europa e che abbiamo circa 4 milioni di persone che si trovano in povertà pur lavorando, continuano a fingere che sia normale cercare di costruirsi una vita con lavoretti precari. Intanto, 'il Sole24Ore' ci dice che l'8 per cento dei nostri neolaureati sceglie di andare all'estero per avere stipendi più alti e contratti più stabili. Ma guai a parlare di salario minimo", conclude. (Rin)