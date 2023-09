Migranti: Lega, Salvini aveva ragione, c'è regia contro nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Saper leggere con professionalità i mutamenti della politica, restituendoli con obiettività, rappresenta un significativo risultato di cui Nova può rallegrarsi" Massimiliano Romeo

Presidente del Gruppo Lega Salvini Premierin Senato

23 luglio 2021

- "Paesi europei che invece di contrastare partenze e morti in mare finanziano Ong per far partire immigrati e portarli in Italia. Salvini aveva ragione quindi quando ha parlato di regia dietro questa invasione". Lo affermano i capigruppo di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. "Ecco il vero volto dell'Europa che, nascosta dietro chiacchiere buoniste di facciata, affossa il nostro Paese sulla pelle di migliaia di persone", aggiungono.(Rin)