Migranti: Papa, il Mediterraneo è un grande cimitero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non abituiamoci a considerare i naufragi come fatti di cronaca e i morti in mare come cifre: no, sono nomi e cognomi, sono volti e storie, sono vite spezzate e sogni infranti". Lo ha detto Papa Francesco durante momento di raccoglimento del Santo Padre Francesco con i leader religiosi a Marsiglia, nei pressi del Memoriale dedicato ai marinai e ai migranti dispersi in mare. "Penso a tanti fratelli e sorelle annegati nella paura, insieme alle speranze che portavano nel cuore - ha aggiunto il Pontefice -. Davanti a un simile dramma non servono parole, ma fatti. Prima ancora, però, serve umanità: silenzio, pianto, compassione e preghiera". Il Papa ha ricordato che "troppe persone, in fuga da conflitti, povertà e calamità ambientali, trovano tra le onde del Mediterraneo il rifiuto definitivo alla loro ricerca di un futuro migliore - ha detto Bergoglio -. E così questo splendido mare è diventato un enorme cimitero, dove molti fratelli e sorelle sono privati persino del diritto di avere una tomba, e a venire seppellita è solo la dignità umana". (Civ)