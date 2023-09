Superbonus: Conte, nessuno sfascio dei conti, esattamente il contrario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è stato diffuso un importante aggiornamento riguardante la nostra economia, che sicuramente Giorgia Meloni e i suoi ministri fingeranno di ignorare", scrive su X il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. "Ricordate la storiella del 'buco di bilancio' per colpa del superbonus che la premiata ditta Meloni-Giorgetti ha usato per coprire i propri fallimenti? Oggi i numeri dell'Istat stroncano l'ennesima balla del governo. L'Istat ha appena rifatto i conti e ha visto al rialzo il Pil del 2021: con le misure del mio governo abbiamo lasciato in eredità all'Italia una crescita del +8,3 per cento quell'anno, anziché del +7 per cento precedentemente accreditato. Questo aggiornamento - continua - ci dice che in un biennio con le nostre misure abbiamo avuto una crescita record del +12 per cento e una riduzione del rapporto debito/Pil di ben 14 punti dal 2020 al 2022. Un'Italia in corsa, anche grazie al superbonus che ha creato posti di lavoro e investimenti. Nessuno sfascio dei conti, esattamente il contrario. L'unica sciagura - conclude l'ex premier - è questo governo, che taglia le misure per famiglie e imprese. Senza coraggio e con manovre lacrime e sangue oggi Meloni riporta indietro un Paese che pure correva, condannandolo a una crescita degli 'zero virgola'". (Rin)