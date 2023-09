Governo: Landini, questa mattina ennesimo incontro inutile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello di questa mattina tra i sindacati e il governo "per l'ennesima volta è stato un incontro inutile e ci stanno prendendo in giro". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo alla festa del tesseramento della Cgil di Roma e del Lazio in corso a piazza Vittorio Emanuele II, a Roma. "Questa mattina il governo ha fatto l'ennesimo incontro con le parti sociali e con i sindacati per discutere su come intervenire sull'inflazione e sull'aumento dei prezzi e per l'ennesima volta sono incontri inutili e ci stanno prendendo in giro", ha detto. (Rer)