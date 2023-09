Piemonte: Rossi (Pd), Cirio da il via libera a Cpr per farsi riconfermare candidatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meloni chiama e Cirio scatta sull’attenti…cosa non si fa per la riconferma di una candidatura a presidente. Mentre Zaia e Fontana, dimostrando autonomia, si dicono contrari o dubbiosi sui Cpr e pretendono di essere coinvolti nel piano del governo, Cirio si dice d’accordo. E' l'accusa lanciata dal segretario del Pd Piemonte Domenico Rossi. "Si dimentica che 4 anni fa, con un governo di diverso colore, era contrario e si scorda di dire, per non scontentare nessuno, dove costruirebbe questo nuovo hub di accoglienza - ha continuato Rossi -. Il fenomeno migratorio è complesso e la trovata degli hub è un provvedimento tampone sbagliato che non fa altro che scaricare il problema sulle Regioni e a cascata sui Comuni. Rappresenta la resa del governo sulla gestione del problema e manifesta la competizione interna tra Lega e Fdi in chiave elettorale: un duello le cui vittime sono le nostre comunità e i migranti. Si predisponga piuttosto una missione Mare nostrum europea per salvare vite ed evitare che Lampedusa divenga un hub naturale", ha concluso. (Rpi)