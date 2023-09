© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cinque mila euro per non finire in un Cpr. No, non è una scena dello straordinario film di Garrone, 'Io Capitano'. È una scelta del governo Meloni. Come i trafficanti di esseri umani". Lo scrive su X Peppe Provenzano, responsabile Esteri nella segreteria nazionale del Pd. (Rin)