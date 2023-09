Governo: Meloni, Italia non può permettersi di perdere neanche un euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Cerchiamo di fare in modo che l'Italia, che è stata troppo spesso fanalino di coda nella spesa delle risorse europee” anche perché “spesso è mancata la capacità di spendere questi fondi, non le risorse in sé” diventi invece “una nazione virtuosa che possa fare da esempio”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo firma dell’accordo Governo-Regione Liguria per l’utilizzo dei fondi di sviluppo e coesione (programmazione 2021-2027). Per farlo, ha aggiunto, “serve una strategia perché l’obiettivo è non perdere nemmeno un euro perché l'Italia non se lo può permettere". (Rin)