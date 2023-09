Migranti: Papa, siamo a bivio di civiltà, non abituiamoci a indifferenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, parlando dei migranti a Marsiglia, ha sottolineato come "ci troviamo di fronte a un bivio di civiltà". "Non possiamo rassegnarci a vedere esseri umani trattati come merce di scambio, imprigionati e torturati in modo atroce - ha affermato Bergoglio - non possiamo più assistere ai drammi dei naufragi, dovuti a traffici odiosi e al fanatismo dell'indifferenza. Le persone che rischiano di annegare quando vengono abbandonate sulle onde devono essere soccorse. È un dovere di umanità, è un dovere di civiltà". Il Pontefice ha poi aggiunto: "Il Cielo ci benedirà, se in terra e sul mare sapremo prenderci cura dei più deboli, se sapremo superare la paralisi della paura e il disinteresse che condanna a morte con guanti di velluto". Il Papa ha fatto appello ai "rappresentanti di diverse religioni", "chiamati a essere di esempio". "Alle radici dei tre monoteismi mediterranei c'è l'accoglienza - ha ricordato Francesco - l'amore per lo straniero in nome di Dio. E questo è vitale se, come il nostro padre Abramo, sogniamo un avvenire prospero. Noi credenti, dunque, dobbiamo essere esemplari nell'accoglienza reciproca e fraterna". "Spesso non sono facili i rapporti tra i gruppi religiosi con il tarlo dell'estremismo e la peste ideologica del fondamentalismo che corrodono la vita reale delle comunità", ha sottolineato ancora il Papa che ha invitato a promuovere "la fraternità e la convivenza pacifica". (Civ)