Torino: Cgil su direttore Museo Egizio, pieno sostegno e solidarietà a Greco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cgil di Torino esprime sostegno e solidarietà nei confronti del Direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco. In questi anni, la prospettiva assunta dal Museo Egizio ha consentito una valorizzazione delle specificità culturali con ricadute significative sul territorio metropolitano. Lo ha affermato Cgil Torino in una nota stampa "L'attacco di Marrone (FdI) e di Crippa (Lega) non solo si rivelano infondate sul merito, ma viene accompagnato da un linguaggio ('cacciare il direttore') inadeguato al livello di civiltà delle nostre istituzioni. Queste modalità non solo inquinano il dibattito pubblico, ma risultano incompatibili con l'impegno delle istituzioni pubbliche nel favorire la diffusione di cultura e conoscenza", hanno concluso da Cgil. (Rpi)