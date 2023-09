© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il governo "non solo non combatte l'illegalità ma favorisce l'allargamento dell'illegalità e la regressione della qualità della vita delle persone, e questo peggiora anche la vita delle imprese". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo alla Festa del tesseramento della Cgil di Roma e del Lazio in corso a piazza Vittorio Emanuele II, a Roma. (Rer)