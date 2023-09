Fisco: Landini, fondamentale nuovo patto di cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione fiscale in Italia "è fondamentale oggi per la definizione di un nuovo patto di cittadinanza". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo alla Festa del Tesseramento della Cgil di Roma e del Lazio in corso a piazza Vittorio Emanuele II, a Roma. "La maggioranza di questo Paese ha lavoratori dipendenti, pensionati e persone serie che le tasse le pagano. Solo le persone meno serie non le pagano", ha sottolineato. "Quello che sta venendo fuori dall'Agenzia delle Entrate è che il livello di evasione accettata in Italia supera i mille miliardi e la questione vera non riguarda lo scontrino o il bollo ma nel 70 per cento dei casi riguarda singole persone o imprese che hanno evaso almeno 500 mila euro. E la discussione che si sta facendo - ha concluso - e che è il sistema della riscossione che oggi non funziona". (Rer)