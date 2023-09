Sanità: Cartabellotta (Gimbe), Ssn in grave crisi di sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo di fronte a una grave crisi di sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con conseguenze tangibili sulla vita degli italiani, i quali non riescono spesso a prenotare un esame o un intervento chirurgico, costretti quindi a ricorrere al privato. È evidente che la politica deve fare delle scelte importanti, soprattutto rispetto al finanziamento del Fondo sanitario nazionale, visto che abbiamo un gap enorme rispetto alla media dei Paesi europei o dell'Ocse". Lo ha detto Nino Cartabellotta, presidente Fondazione Gimbe, nel suo intervento alla due giorni 'Crea! L'Italia che faremo' in programma oggi e domani a Iseo. "Va anche rilevato che l'esigibilità dei livelli essenziali d'assistenza in Italia oggi è sostanzialmente caratterizzata da una profonda frattura tra Nord e Sud e noi, come Fondazione Gimbe, abbiamo chiesto di espungere la Sanità dalla legge sul regionalismo differenziato. Infine - ha concluso - bisogna tenere alta l'attenzione sul Pnrr perché di fatto non può essere la stampella del Servizio sanitario nazionale, la politica deve crederci, deve utilizzare al meglio queste risorse, ma le recenti rimodulazioni richieste dal governo sembrano in qualche maniera voler smontare l'impianto originale". (Rin)