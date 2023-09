Comuni: Calderoli in visita ad Assemblea Anpci, da sempre al fianco dei sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono passato a Scarnafigi per portare i saluti miei e del governo agli amici di Anpci, riuniti oggi per inaugurare la 23ma Assemblea nazionale dell’associazione nazionale piccoli Comuni d’Italia e la 18ma Festa nazionale Anpci. A differenza del sottoscritto, c’è qualcuno che si dimentica che i Piccoli Comuni italiani rappresentano il 70 per cento dei Comuni, visto che oltre 5.500 italiani sono sotto i 5 mila abitanti". Lo scrive sui social il ministro per gli Affari eegionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. "Questi piccoli Enti, dove il sindaco è a direttissimo contatto coi cittadini, sono viva testimonianza ed espressione del territorio. Sono e resterò sempre al fianco di chi con coraggio affronta la sfida di diventare primo cittadino, un percorso sicuramente impegnativo ma che regala soddisfazioni uniche e permette di farsi portavoce della propria gente. In me troveranno un amico e un alleato, sempre", conclude.(Rin)