Sanità: Ronzulli (FI), governo ha volontà e coraggio di avviare seria riforma

- "Questo governo ha la volontà e il coraggio di procedere a una seria riforma della sanità, già a partire dal prossimo anno. Il nostro servizio sanitario è stato devastato dalla pandemia, pur avendo tenuto a quell'impatto drammatico. E proprio il Covid ne ha evidenziato le profonde lacune, figlie della mancata programmazione di almeno quindici anni e di risorse che negli anni sono state distolte". Lo ha detto a "Tagadà" su La7, la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli. "Noi stiamo invertendo questo trend e i numeri parlano chiaro. Il Fondo sanitario è salito a 130 miliardi, contro i 118 miliardi degli anni passati, e nella prossima legge di bilancio ci sarà un ulteriore aumento di 3 miliardi. Anche i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta pagano lo scotto dei tre anni di pandemia. Ma il tema - ha chiarito - è all'attenzione del governo, sono già state avviate diverse interlocuzioni e ci sarà uno strumento legislativo apposito. Peraltro, tra le altre cose, con la legge di Bilancio 2023 abbiamo incrementato il Ssn di 2.125 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 per l'anno 2024, 2.600 a decorrere dall'anno 2025. Nel decreto bollette sono stati stanziati 350 milioni per l'indennità di pronto soccorso per il personale impiegato nell'emergenza-urgenza. È stata inoltre aumentata la tariffa oraria e introdotto un regime pensionistico più favorevole per chi è impiegato in questo settore, mentre è stata data una stretta ai medici a gettone. In più, abbiamo dato agli infermieri la possibilità di svolgere la libera professione, eliminando il vincolo di esclusività. Tutto questo - ha concluso - per rendere più appetibili le professioni sanitarie". (Rin)